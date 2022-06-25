由於經濟前景減弱，導致外界對央行緊縮貨幣的預期降低，美股今天勁揚，週線收高。

道瓊工業指數終場上漲823.32點，或2.68%，收在31500.68點。

標準普爾500指數上漲116.01點，或3.06%，收在3911.74點。

以科技股為主的那斯達克指數上漲375.43點，或3.34%，收在11607.62點。

費城半導體指數上漲115.729點，或4.45%，收在2718.470點。（譯者：徐睿承）1110625