我只有在外地旅行閒得無聊的時候，才會接起未顯示號碼的手機來電。
對方說：「這裡是高雄海關。」
那國語口音字正腔圓，唱京劇的吧？沒事兒，我躺在海邊，閒得慌。
我說：「你好你好，這次不是美國在臺協會了？」
他不理我繼續說。
「欄先生，你是不是五月份有一個包裹從英國寄到高雄，現在在我們這裡。」
我知道沒有，但還想多聊兩句。
我說：「是喔，好像有耶，不過，你的京片（騙）子挺好，有没有想過換個工作？」
「上次你說你是順豐的，我不知道你們北京怎麼樣，不過中國大使館美國在臺協會什麼的，高雄海關廈門海關關島海關不管什麼官都是不會主動給人打電話的⋯⋯」
他把電話掛了。媽的氣死我，我還沒講完呢～
詐騙手法日新月異。聽朋友說新加坡的詐騙電話都科技化了，就像我們候選人的拜票電話是自動語音，星國的詐騙電話還會提醒你依提示按數字9可以轉人工哦。
太棒了，同樣是華人，下次遇上了得多聊兩句，新加坡等我等我哦～
作者為文學奬得主
照片來源：作者提供。
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