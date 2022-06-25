我只有在外地旅行閒得無聊的時候，才會接起未顯示號碼的手機來電。

對方說：「這裡是高雄海關。」

那國語口音字正腔圓，唱京劇的吧？沒事兒，我躺在海邊，閒得慌。

我說：「你好你好，這次不是美國在臺協會了？」

他不理我繼續說。

「欄先生，你是不是五月份有一個包裹從英國寄到高雄，現在在我們這裡。」

我知道沒有，但還想多聊兩句。

我說：「是喔，好像有耶，不過，你的京片（騙）子挺好，有没有想過換個工作？」

「上次你說你是順豐的，我不知道你們北京怎麼樣，不過中國大使館美國在臺協會什麼的，高雄海關廈門海關關島海關不管什麼官都是不會主動給人打電話的⋯⋯」

他把電話掛了。媽的氣死我，我還沒講完呢～

詐騙手法日新月異。聽朋友說新加坡的詐騙電話都科技化了，就像我們候選人的拜票電話是自動語音，星國的詐騙電話還會提醒你依提示按數字9可以轉人工哦。

太棒了，同樣是華人，下次遇上了得多聊兩句，新加坡等我等我哦～

作者為文學奬得主

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