北市殯葬處秘書邱金榮9日才遭市議員李慶元爆料，慣性周一請假到北投某民宅打麻將，牌咖中有造墓商等敏感對象，涉利用打牌賭金喬事，疑似收賄「1人30萬」安插人事，而殯葬處處長陳冠伶也被人爆料「停車耍特權」，二殯人員從上到下眾所皆知，大家卻敢怒不敢言。

殯葬處前員工小A向本刊透露，他在殯葬處做了20多年，頭一次看到有處長如此橫行霸道，因二殯殯儀館目前在施作二期工程，停車位從286格縮減到幾十格，且優先提供給治喪家屬，連殯葬業者都無法進入，偏偏去年7月到任的處長竟有「專屬私人停車位」。

本月16日，本刊直擊二殯殯儀館，該館正在施作工程，自2019年9月開工，預許2023年2月完工，牆上公告顯示，今年5月2日起除停車格外禁停汽、機車，違者逕行舉發，但陳冠伶的車似乎完全沒在遵守規定。

殯葬處員工告訴記者，施工期間治喪民眾停車都要到辛亥橋下，開進來的車都是要去火化場辦事的。記者問「藍色那輛（陳冠伶的車）也是公務車嗎？」員工說「那是私人公務車，也是公務車的一種。」不敢直接表明那台是處長的車。

停車場業者也向本刊透露，現在只有花車、接屍車、公務車可進來，就連殯葬業者的小型車也不行。記者問她「後方藍色的車是誰的？」她說「處長的」，記者說「處長的車為何可以進來？」她則說「處長的車為何不能進來，她是貴賓車耶」。顯然停車場業者也熟知那輛車是處長的，不敢阻擋。

「大家都很奉公守法，唯獨處長有停車位，即使她請假還用三角錐霸占車位，其他同仁只敢租月票停在辛亥橋下，以不阻礙民眾治喪為原則，但處長頻頻耍特權，讓不少人看不下去。」小Ａ表示。

「殯儀館每天舉辦的儀式眾多，一天就有4場，早上7點半開始，過去光排隊入場就得40分鐘到1小時，可見車流量有多大，但治喪家屬每次經過擺放著三角錐的停車格，心中不免疑問，有停車格為何不能停？」小Ａ透露。

「後來因工程關係，前面停車格全面廢除，處長更離譜把車改停到火化場旁，與公務車專區擺一塊，簡直整個殯儀館都是她的停車場，如此囂張停車，館長也睜一隻眼閉一隻眼，畢竟她是殯葬處最大的Boss。」小Ａ說。

本刊調查，去年7月陳冠伶就任，車停在停車格時還有按月乖乖繳費，但今年2月便開始亂停不繳費，也沒有被開罰。小A透露，照慣例殯儀館對違停車輛應1天開罰1千元，並規勸駕駛將車駛離，但顯然該規則遇到處長就「轉彎」。

小A說他從沒遇過處長停車不繳錢的情形，而這也可能涉及貪瀆問題。「因為我們停車場屬委外經營，業者會給我們權利金，無論誰的私人車停進來都要繳費，畢竟殯儀館對停車場有監督管理責任，一旦未繳費，誰來落實監督管理？」

本刊調查，北市殯葬處處長陳冠伶，畢業於政治大學公共行政研究所，曾擔任戶政事務所主任，士林區公所副區長，後來調任殯葬處當處長，期滿1年後據傳還將高升為信義區區長。

北市殯葬處前員工小Ａ表示，二殯因施工停車位大幅銳減，停車格應優先讓給治喪家屬，卻被處長強行霸占。（圖／黃鵬杰攝）

對此，北市殯葬處處長陳冠伶表示 ，之前二殯殯儀館內還有開放給治喪民眾停車時，她就跟委外的停車場業者借了一個停車格，好讓她方便外出去議會、市府等單位，因為開會有時都比較急促，因此才跟廠商協商想出這個辦法，也省去多餘的排隊時間，她也澄清都有按月繳費，並沒有耍特權，後來因施工緣故，停車格無法停，才與同仁協商挪出公務專區的一小塊給她停。她說那區很小每次停都有可能會撞到，但辛亥橋下停車常常大排長龍，只能想出這個折衷辦法，她還強調自己雖有公務車，但是與同仁共用，所以才會開自己的車到處跑比較快。

北市殯葬處秘書邱金榮則表示，議員的質詢指控內容全是「虛偽造假」，打麻將是請自己的假出去的，對象都是30年老朋友，並非造墓商，「既然大家都知道我去打麻將，代表說我很坦蕩、坦白，我沒有隱瞞」。

另外安插人事案，他強調「可能是誤解，因為進用人員都按照一定流程，不是我一個秘書能左右掌控的，加上公文都是密件處理，我也不知道其他2個面試委員是誰，目前全案都交由政風處徹查，因為事實真相只有一個，如有人要抹黑造謠，我會用我的方法還自己清白。」

至於2017年巡墓員涉及偽造文書案，全案也移送市調站、檢察署，最後偵結不起訴，殯葬處內部也召開考績會，是由出席的各科室主管、考績委員及副處長等投票決議，他否認有對此案輕輕放下。

處長原本將私車停在專屬停車格，今年2月開始，直接不繳月費，亂停在火化場旁，內部同仁低調表示看到也不敢開單。（圖／讀者提供／CTWANT合成

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