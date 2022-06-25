北市殯葬處秘書邱金榮日前被議員李慶元踢爆，疑似利用打牌賭金「喬事」，還涉嫌以每人30萬元代價安插人員進殯葬處工作，處長陳冠伶也被指控耍特權在二殯違停私家車，殯葬處官員連續出現廉政問題，目前台北市政府政風處已介入調查。

北市議員參選人林岳龍是在接獲民眾爆料，搜集資料並查證後交由北市議員李慶元處理，他更向本刊加碼爆料，邱金榮在擔任墓政管理課課長時，疑似包庇犯錯的巡墓員，將偽造文書一事輕輕放下。

2017年一名林姓巡墓員未經墓政課承辦課員允許，擅自張貼公告，疑似想索賄墓主，但事件曝光後卻僅被申誡。（圖／本報資料照）

李慶元指出，2017年8月一名林姓巡墓員到墓區清查時發現該墳墓可能於近3年改建，疑似違法修繕，拍照整理後，擅自張貼告示請墓主與承辦課員聯繫後續處理事宜。

後來墓主看到公告沒去找承辦課員處理，反倒找上議員陳永德陳情，經查該公告為林姓巡墓員私自張貼，內文雖沒關防（機關名稱），但內容與正版一模一樣，他的行為已涉及偽造文書，照理說應移送法辦、記過調職，但最後林員卻維持原職、申誡一支。

李慶元透露，據檢舉人說法，邱金榮想大事化小，輕描淡寫偽造文書部分，替巡墓員找台階下，呈報公文內容提及林員擅自張貼公告，但留的是承辦課員姓名及聯繫電話，因此預判林員不可能因私自張貼公告而獲得墓主給予的任何好處，應無廉政問題，但檢舉人則認為課長明顯是在替巡墓員開脫。

檢舉人也揭發巡墓員張貼公告的行賄手法，他說公告貼完之後造墓商就會去找墓主，按潛規則墓主會聯絡巡墓員擺平此事，擺平行情按照墓園有無加高加大來收取，若是原貌修繕收費行情1萬元，因為罰鍰是3萬元，但墓園若有加高加大就會多收一些，因為被處罰是6萬元起跳。

檢舉人說，邱金榮在殯葬處工作多年，對大小事都瞭若指掌，反而處長是外行人，只來一年就想走人，殯葬處14天內爆出處長耍特權違停私車，林岳龍也實際掌握到邱金榮到北投打麻將的證據，質疑對方利用賭金喬事、處理偽造文書有瑕疵等，殯葬處負面形象連環爆，恐怕影響處內的團隊士氣。

議員李慶元指出，殯葬處秘書邱金榮每周一慣性請假到北投某民宅打麻將，疑利用賭金喬事，果真被直擊拍到。（圖／議員提供）

對此，北市殯葬處處長陳冠伶表示 ，之前二殯殯儀館內還有開放給治喪民眾停車時，她就跟委外的停車場業者借了一個停車格，好讓她方便外出去議會、市府等單位，因為開會有時都比較急促，因此才跟廠商協商想出這個辦法，也省去多餘的排隊時間，她也澄清都有按月繳費，並沒有耍特權，後來因施工緣故，停車格無法停，才與同仁協商挪出公務專區的一小塊給她停。她說那區很小每次停都有可能會撞到，但辛亥橋下停車常常大排長龍，只能想出這個折衷辦法，她還強調自己雖有公務車，但是與同仁共用，所以才會開自己的車到處跑比較快。

北市殯葬處秘書邱金榮則表示，議員的質詢指控內容全是「虛偽造假」，打麻將是請自己的假出去的，對象都是30年老朋友，並非造墓商，「既然大家都知道我去打麻將，代表說我很坦蕩、坦白，我沒有隱瞞」。

另外安插人事案，他強調「可能是誤解，因為進用人員都按照一定流程，不是我一個秘書能左右掌控的，加上公文都是密件處理，我也不知道其他2個面試委員是誰，目前全案都交由政風處徹查，因為事實真相只有一個，如有人要抹黑造謠，我會用我的方法還自己清白。」

至於2017年巡墓員涉及偽造文書案，全案也移送市調站、檢察署，最後偵結不起訴，殯葬處內部也召開考績會，是由出席的各科室主管、考績委員及副處長等投票決議，他否認有對此案輕輕放下。

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