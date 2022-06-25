國道一號南下175.8公里處，今天凌晨發生5車追撞的事故，7人受傷分送中榮及中港澄清就醫。（翻攝記者爆料網）

國道一號南下175.8公里處，今天凌晨發生5車追撞的事故，7人受傷分送中榮及中港澄清就醫。（翻攝記者爆料網）

國道一號高速公路南下175.8公里處，今天凌晨2時許近3時，發生三輛大貨車及兩輛自小客車追撞的事故。台中市消防局獲報後，出動水湳、大雅、西屯、四平、黎明、協和及工業區等7個分隊，動員27名警消及8輛救護車前往救援。警消指出，受傷的7人，其中有1人意識不清，分別送台中榮總及中港澄清就醫，事故原因正由國道警察調查處理中。

台中市消防局表示，今天凌晨凌晨2時許近3時左右，國道一號高速公路南下175.8公里處，發生三輛大貨車及兩輛自小客車追撞的事故意外，事故發生後現場陷入一片大亂。

台中市消防局獲報後，立馬出動水湳、大雅、西屯、四平、黎明、協和及工業區等7個分隊，動員27名警消及8輛救護車前往救援，受傷的7人，其中有1人意識不清，分別送往台中榮總及中港澄清醫院就醫。

國道警察泰安分隊指出，目前事故現場都已排除，肇事原因正由警方調查處理中。