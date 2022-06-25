臉書網友留言。（圖／翻攝自臉書）

台南昨日（24）驚傳出現全台首例猴痘確定病例，衛生局長許以霖表示，該個案為25歲男性，16日自德國返台後身體不適就醫，經研判為猴痘確診。疾管署副署長莊人祥證實，台灣是繼新加坡、韓國後，亞洲第3個出現猴痘個案的國家。此消息引熱議，大批網友痛批政府防疫不力，紛紛怒問：「政府為何一直把病毒放進來？」

疾管署於23日起將「猴痘」列為第二類法定傳染病後，昨日出現首起猴痘案例。莊人祥表示，由於該個案有跨縣市就醫，密切接觸者更新為20人，預計健康監測至7月13日。

疾管署指出，此波猴痘疫情自5月中於英國爆發以來，全球累計50國報告至少3,598例確診，其中以歐洲及美洲病例數最多，累計病例前五名為英國793例、德國592例、西班牙520例、法國330例及葡萄牙328例，亞洲目前為韓國與新加坡有境外移入病例。

首例猴痘攻台的消息，掀起熱烈討論。網友湧入《中時新聞網》、《TVBS新聞》與臉書相關連結留言：「政府為何一直把病毒放進來？」「政府明知疫情嚴重還大開國門，自己受苦也不要害台灣所有百姓的生命，最可憐就是小孩子」、「政府啊，到底重不重視台灣本島的人民，有怪病就不能放回台灣，還想再害多少人啊！」「一直放病毒入境！然後人民花錢防疫，無限循環」、「又是境外，什麼爛政府」、「一直境外移入要害多少人啊」。