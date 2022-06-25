陸軍下士洪仲丘猝死案，前542旅旅長沈威志刑事獲判無罪定讞，公務員懲戒委員會認為他與269旅前少將旅長楊方漢有行政違失，判決2人申誡處分；而他改調任陸軍司令部計畫處長。近日國軍發布7月份晉升將領人事，其中，沈通過轉任文官考試，將退伍轉任國防部文官。

2013年即將退伍的洪仲丘因未經核准帶手機入營區，遭送禁閉懲戒後猝死，案發後引發關注。桃園地檢署將沈威志等18人起訴，其中沈遭判處無罪定讞。除了刑事究責外，監察院也對沈威志等3人彈劾送交議處，公懲會審理後認為，沈擔任旅長，卻違反該法「公務員應謹慎執行職務」等規定，判處申誡確定。後來沈威志則任職計畫處長。

另外，國防部近日也公布最新晉升將領名單，其中最受矚目為海軍副司令唐華中將，調升參謀本部海軍副總長。

國防部7月1日起晉升及異動將領名單如下：

1.海軍副司令唐華中將 調升參謀本部海軍副總長

2.整評司模式模擬處長翁孫維新上校 調升整評司國防淨評估處長（佔少將）

3.花防部副指揮官傅政榮少將 調升人次室人培處長

4.人次室人培處長王智輝少將 調升陸軍花防部副指揮官

5.陸軍裝訓部指揮官張維燻少將 調升陸軍教準部副指揮官

6.陸軍北測中心指揮官楊建基少將 調升陸軍裝訓部指揮官

7.陸軍584旅長陳俊男少將 調升陸軍北測中心指揮官

8.三軍聯訓基地副指揮官李泰平上校 調升陸軍584旅長（佔少將）

9.陸軍通訓中心指揮官葉瑞家少將 調升陸軍通資處長

10.陸軍通資處副處長陳俊良上校 調升陸軍通訓中心指揮官（佔少將）

11.部長室主任溫學聖少將 調升陸軍計畫處長

12.政辦室政務處長鄭貴明少將 調升部長室主任

13.政辦室政務處副處長陳保坐上校 調升政辦室政務處長（佔少將）

14.資源司財資處長張獻瑞少將 調升海軍督察長

15.作計室作整處長陳永福少將 調升資源司財資處長

16.作計室聯戰副處長劉岱瑞上校 調升作計室作整處長（佔少將）