猴痘在世界各國迅速傳播，昨(24日)台灣也出現首例猴痘確診案例，指揮中心公布一位赴德國留學的25歲男子染疫，目前政住院治療中，同時也已匡列20位接觸者，預計將健康監測至7月13日，匡列接觸者若在這之前出現症狀，恐代表猴痘正式入侵社區。對此，台大兒童醫院院長黃立民說，猴痘通常只會有小規模的感染，但若發生社區傳播恐難斷根。

台南市昨晚出現全台首例猴痘個案，為一名25歲的男學生，個案6月16日自德國返台，20日開始發燒、喉嚨痛、肌肉痠痛、身體出現紅疹與鼠蹊部淋巴腫大，21日去台南某診所就醫，22日到高雄某醫院檢查，最終在24日確診猴痘，共匡列20位接觸者。

根據疾管署的資料顯示，感染猴痘以後，最初的症狀有發燒、頭痛、腫脹、背痛、肌肉酸痛以及全身乏力。通常發病1至3天左右，皮膚上會出現一粒粒囊泡，從臉部一路蔓延到四肢，復原後留下疤痕，感染期長達14至21天。

台南衛生局人員說，猴痘屬於人畜共通的傳染病，目前國外死亡率僅1%，並不高，感染者經過數周即可康復，因此不必太擔心。但值得注意的是，猴痘對兒童或免疫功能低下的族群威脅較大，因為容易導致重症，可能引發肺炎或敗血症等併發症。

台大兒童醫院院長黃立民表示，猴痘傳播須要人與人之間親密且長時間接觸，因此通常只限於小規模的族群，但若發生社區傳播就會很難斷根，不過，猴痘尚未嚴重到需要每個人都去打疫苗，大家不用緊張。