女星米可白近年轉戰戲劇，給外界樸實賢慧的形象，過去曾在2004年參加幼幼台水果生力軍選拔賽，入選後經過長達半年的培訓，以藝名「葡萄姐姐」出道，活潑開朗的形象深受許多大朋友小朋友喜愛，雖然退出兒童台的工作，仍與過去哥哥姐姐們保持聯繫；近日她曬出久違的聚餐照片，被網友發現即使經過多年，他們外型都沒有變，駐顏術有成。

米可白於昨（24）日在社群平台發文寫下：「2005年～組成YOYO水果生力軍，18年（應為17年）的情誼～永遠的朋友與家人，我們都沒變～唯一改變的就是我們臉上流失的膠原蛋白 」，畫面中有兩位仍在幼幼台上班的「草莓姐姐」簡皎竹和「柳丁哥哥」甘子禾，還有一起工作的攝影師漢堡哥哥，幾人相約在知名烤肉店聚餐，有默契地都穿白色上衣和牛仔褲，衣著風格簡單隨性，在社群平台留下許多逗趣合影，聚餐氛圍融洽，更戴上與自己藝名代表色的口罩合影，儀式感滿滿。

畫面中草莓姐姐和過去幾乎沒有什麼太大落差，仍頂著一頭俏麗短髮，柳丁哥哥看不出任何變化，米可白瘦身有成，五官精緻了許多，幾人狀態超逆齡，讓網友忍不住讚嘆：「妳太厲害了吧！根本絲毫沒老！怎麼辦到的」、「我小學時期愛看yoyotv，可是長大之後沒在看」、「懷念以前帶動唱兒童節目，當時我家小朋友必看的節目」、「好可愛喔」。