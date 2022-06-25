高雄市被視為綠營大票倉，年底選情引發政壇關注。傳出國民黨最快下周三提名國民黨智庫執行長柯志恩參選高雄市長；柯23日也鬆口稱，若獲徵召參選24小時內就會整裝下高雄，做戰鬥準備。一份最新網路民調指出，柯獲得33.4%看好度，現任市長陳其邁則獲得41.1%，雙方差距已從「兩位數」拉近至7.7個百分點，讓不少網友大感吃驚，有人更直呼：「難道國民黨有救了？」

《Yahoo奇摩》22日發起網路投票民調，以「高雄市長、台南市長、台中市長，你看好誰能當選？」詢問網友的看法，截至25日早上8時，約12500人參與投票。

民調結果顯示，陳其邁獲得41.1%看好度，柯志恩33.4%、孫文學校總校長張亞中13.3%、前衛生署署長楊志良12.2%。根據該民調來看，柯為藍營第一；有網友認為，張、楊兩位的支持者同屬藍營，若最終國民黨徵召柯出戰，張、楊的支持者也會轉而挺柯。在過去民調中，柯與陳往往有著「兩位數」差距，這次則拉近至7.7個百分點。

此消息引熱議，網友湧入《yahoo!新聞》臉書相關連結留言：「難道國民黨有救了？」「這民調真的出乎我意料！」「這代表國民黨是有機會一搏的，好好加油」、「民調真真假假，說不定是綠營灌票？民調若準，去年公投結果也不會是那樣」、「我還是不太相信這數字，高雄人超死忠的」、「無論勝算大不大，國民黨都要努力，不能讓人看扁了」。