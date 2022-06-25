傳民進黨7月徵召選台北市長 陳時中回應了

距離年底大選只剩不到半年，國民黨將派立委蔣萬安征戰台北市，外傳民進黨擬在7月徵召指揮官陳時中參選北市長，遭綠營否認。不過昨(24日)有媒體詢問陳月底之前是否能搭上徵召的「火車」？陳未正面回答，僅說「火車其實現在不多，現在都是高鐵什麼的比較多」。此話一出引發網友爭論，有人認為「那你搭新幹線不是更快？」

近日民進黨傳出將在7月徵召陳時中參選台北市長，不過綠已發出聲明否認。有媒體昨在疫情記者會中詢問陳時中，月底是否能搭上徵召的「火車」？陳時中回應，「我想我們就先不要回答這些問題，而且火車其實現在不多，現在都是高鐵什麼的比較多」。

陳時中雖未正面回答，但他的回應曝光後，引發網友在相關報導影片底下討論，有人表示「快去選，我鐵定支持你的對家」、「不敢回應，因為早就內定是他了嘛」、「快去選，沒選上可以當行政院長」、「疫情選戰中心」、「時中在耍幽默嗎?」「自誇自吹」。