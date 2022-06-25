南韓女星尹恩惠和金鐘國的緋聞傳了17年，儘管雙方未正面回應戀情，但有網友發現尹恩惠和金鐘國都曾認和過往對象共同擁有「愛情筆記本」，就連細節都很相符，這個巧合立刻讓網友嗨爆，大膽猜測他們有在一起過，近日金鐘國上節目時，更直接公開談論當年為什麼不澄清的理由。

尹恩惠和金鐘國的緋聞從節目《X-Man》開始盛傳，原來當時參與招牌單元《當然了》的時候，李民基向金鐘國發問：「難道你不喜歡她（尹恩惠）嗎？」，金鐘國為了保護尹恩惠的內心，雙手掩住女方的耳朵回答，這一幕便成為經典，之後《Running Man》劉在錫也很愛拿這個開玩笑，讓金鐘國羞得不知所措。

近日金鐘國作客綜藝《屋塔房的問題兒童們》，提到大家都很關心的緋聞事件，前段時間尹恩惠自爆戀愛細節，正好和金鐘國過去描述一任女友的說法雷同，讓許多網友認為他們兩個曾經交往過。主持人更打趣金鐘國和尹恩惠是韓國緋聞代表重要人物，開玩笑問他「定好結婚日期了嗎」，讓金鐘國無奈地自嘲「從10年前就被定好了吧」，被問到為什麼不否認，他無奈表示「要是一直說下去，事情就會不斷發酵然後在節目上播出，所以我決定安靜待著」

金鐘國認為「這樣反覆總有一天緋聞會慢慢消失的，或者對方中只要有一人結婚就結束了」，但沒想到兩人快20多年都沒有結婚，對此金鐘國隔空幽默喊話尹恩惠「不知道她為什麼不結婚，要死了」，逗趣的反應讓在場嘉賓哄堂大笑，表示新聞標題將會是「金鐘國因為尹恩惠而感到要死了」。