ESPN Sources: Steve Clifford has agreed to a deal to return as the Charlotte Hornets’ coach. Clifford, one of league’s most respected coaches among his peers, led Hornets to two playoff trips in a five-year run that ended in 2018. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 24, 2022

黃蜂總算找到新任總教練人選了！上季擔任籃網顧問輔佐籃網總教練納許的克利佛德，25日被《ESPN》權威記者沃納洛斯基爆料，將會點頭「回鍋」接下黃蜂總教練職位，他在2013到18年期間擔任過黃蜂主帥，期間也曾帶過林書豪。

前任黃蜂總教練波雷戈毫無預警遭到開除，黃蜂主帥位置原本將由勇士助教艾金生接下，但他隨著勇士奪冠之後反悔，決定繼續留在勇士擔任首席助教，黃蜂只好重新找尋新主帥，最後選擇把克利佛德重新找回來，希望可以幫助球隊成長。

克利佛特執教生涯第1次擔任總教練的球隊就是黃蜂，在他擔任黃蜂教頭5年期間，黃蜂2度闖進季後賽，卻都在首輪止步，2018年4月遭到黃蜂開除後，隨後3季擔任魔術教頭，直到去年6月才跟魔術分道揚鑣，改去籃網擔任顧問。

克利佛特先前留下292勝345敗，勝率4成58的執教成績，到現在還沒帶領球隊闖過季後賽首輪，如今回鍋黃蜂擔任總教練，首要課題就是如何帶領「球弟」拉梅洛鮑爾、洛席爾等年輕好手繼續成長，更期望可以幫助黃蜂重新闖進季後賽。