美國最高法院本月24日表決推翻了1973年承認墮胎權的著名判例「羅訴韋德案」（Roe v. Wade），結束50年來對婦女自主墮胎的憲法保護，這一結果預計將導致全美近半數的州開始限制墮胎。美國職籃NBA、女籃WNBA總裁聯合聲明支持婦女自由生育的權利。
「NBA與WNBA相信女人應該擁有自身健康與未來的決定權，我們相信這種自由應該獲得保障。我們將會繼續倡導性別與健康平等，讓我們的員工能夠不論在何地都獲得生育健康保障。」美國足球女將拉皮諾（Megan Rapinoe）對媒體說，這個判決將影響窮困的女人、黑女人、移民、受壓迫的女子、被性侵或是做出錯誤決定的女人。
美國總統拜登（Joe Biden）表示這是全國悲傷的一日，鼓勵人民把票投給支持保障墮胎的政治人物。該案爭議巨大，除了保守派大法官的住宅外出現抗議人士，還有人意圖刺殺大法官而被捕。「羅訴韋德案」當年發生在美國德州，一位女子不滿墮胎遭到限制而向聯邦最高法院上訴，最終德州被裁定違規，
許多地方包括加州、科羅拉多州、康乃狄克州、明尼蘇達、伊利諾州將持續保障墮胎權利，佛州將於7月開始禁止懷孕滿15周的婦女墮胎，俄亥俄州、喬治亞州有可能限制懷孕滿6周禁止墮胎，德州預計將嚴格禁止（除非危及懷孕者本身健康）。
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