美國最高法院本月24日表決推翻了1973年承認墮胎權的著名判例「羅訴韋德案」（Roe v. Wade），結束50年來對婦女自主墮胎的憲法保護，這一結果預計將導致全美近半數的州開始限制墮胎。美國職籃NBA、女籃WNBA總裁聯合聲明支持婦女自由生育的權利。

NBA AND WNBA STATEMENT REGARDING ROE V. WADE DECISION



NBA Commissioner Adam Silver and WNBA Commissioner Cathy Engelbert issued the following statement regarding today’s decision in Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization: pic.twitter.com/P13MSouB5A — NBA (@NBA) June 24, 2022

「NBA與WNBA相信女人應該擁有自身健康與未來的決定權，我們相信這種自由應該獲得保障。我們將會繼續倡導性別與健康平等，讓我們的員工能夠不論在何地都獲得生育健康保障。」美國足球女將拉皮諾（Megan Rapinoe）對媒體說，這個判決將影響窮困的女人、黑女人、移民、受壓迫的女子、被性侵或是做出錯誤決定的女人。

美國總統拜登（Joe Biden）表示這是全國悲傷的一日，鼓勵人民把票投給支持保障墮胎的政治人物。該案爭議巨大，除了保守派大法官的住宅外出現抗議人士，還有人意圖刺殺大法官而被捕。「羅訴韋德案」當年發生在美國德州，一位女子不滿墮胎遭到限制而向聯邦最高法院上訴，最終德州被裁定違規，

許多地方包括加州、科羅拉多州、康乃狄克州、明尼蘇達、伊利諾州將持續保障墮胎權利，佛州將於7月開始禁止懷孕滿15周的婦女墮胎，俄亥俄州、喬治亞州有可能限制懷孕滿6周禁止墮胎，德州預計將嚴格禁止（除非危及懷孕者本身健康）。