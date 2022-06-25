挪威警方今天凌晨表示，首都奧斯陸一家夜店發生槍擊案，造成2人死亡、數人重傷，一名嫌犯在附近遭到逮捕。

路透社報導，奧斯陸警察局在推特（Twitter）發文說：「有兩人已證實死亡。」（譯者：張曉雯/核稿：盧映孜）1110625