挪威首都夜店爆槍擊案 2死數傷1嫌被逮 09:062022/06/25 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 挪威警方今天凌晨表示，首都奧斯陸一家夜店發生槍擊案，造成2人死亡、數人重傷，一名嫌犯在附近遭到逮捕。(圖／路透社) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 挪威警方今天凌晨表示，首都奧斯陸一家夜店發生槍擊案，造成2人死亡、數人重傷，一名嫌犯在附近遭到逮捕。 路透社報導，奧斯陸警察局在推特（Twitter）發文說：「有兩人已證實死亡。」（譯者：張曉雯/核稿：盧映孜）1110625 德州小學槍擊案奪走21名師生性命 校園將拆除 法院不甩2份車禍鑑定報告！男撞死鬼切老翁「零肇責」獲無罪 南投確診突破5萬人 累計132人死亡 #槍擊案 #奧斯陸 #挪威 #首都 #死亡 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 打過3劑確診3天內死亡 2名30多歲男病程曝光 14:272022/06/23 生活 國內首見2例成人MIS-A通報 1人死亡 04:102022/06/22 生活新聞 南美館「殭屍展」狂被轟 醫1原因力挺：滿滿都是意義 10:452022/06/24 生活 美槍擊案層出不窮 最高法院竟再擴大擁槍權 03:072022/06/24 國際 時論廣場》台灣超額死亡率 誰造成的（王任賢） 19:212022/06/22 時論廣場 首例 剛接種第4劑 嘉義68歲翁猝死床上 04:102022/06/24 生活新聞 台灣超額死亡率 誰造成的 04:102022/06/23 時論廣場 德州小學槍擊案教室門沒鎖 警遭批太失敗 04:102022/06/23 焦點新聞 10秒測十年內死亡風險 研究有驚人結果 06:002022/06/22 國際 維也納重返經濟學人宜居城市榜首 台北第53名 12:272022/06/23 國際 國際熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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