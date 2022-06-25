新華社25日報導，大陸十三屆全國人大常委會第三十五次會議24日表決通過了《黑土地保護法》，將於2022年8月1日起施行。新法充分考慮相關法律規定有效銜接，明確規定林地、草原、溼地、河湖等範圍內黑土的保護，適用《森林法》、《草原法》、《溼地保護法》、《水法》等有關法律。盜挖、濫挖黑土的，依照土地管理等有關法律法規規定從重處罰。

非法出售黑土的，沒收非法出售的黑土和違法所得，並處每立方米五百元（人民幣，下同）以上五千元以下罰款；明知是非法出售的黑土而購買的，沒收非法購買的黑土，並處貨值金額一倍以上三倍以下罰款。

《黑土地保護法》不分章，共38條，內容包括立法目的、適用範圍、保護要求和原則、政府責任和協調機制、制定規畫、資源調查和監測、科技支撐、數量保護措施、品質提升措施、農業生產經營者的責任、資金保障、獎補措施、考核與監督、法律責任與追究以及與林草溼地等相關法律的銜接。

根據新法，黑土地是指黑龍江省、吉林省、遼寧省、內蒙古自治區的相關區域範圍內具有黑色或者暗黑色腐殖質表土層，性狀好、肥力高的耕地。大陸國務院農業農村主管部門會同自然資源、水行政等有關部門，綜合考慮黑土地開墾歷史和利用現狀等，按照最有利於全面保護、綜合治理和系統修復的原則，科學合理確定黑土地保護範圍並適時調整。歷史上屬於黑土地的，除確無法修復的外，原則上都應列入黑土地保護範圍進行修恢復。

新法明確，大陸國家實行科學、有效的黑土地保護政策。保障黑土地保護財政投入，綜合採取工程、農藝、農機、生物等措施，保護黑土地的優良生產能力，確保黑土地總量不減少、功能不退化、品質有提升、產能可持續。黑土地應當用於糧食和油料作物、糖料作物、蔬菜等農產品生產。黑土層深厚、土壤性狀良好的黑土地應當按照規定的標準劃入永久基本農田，重點用於糧食生產。