1名人夫與妻子結婚多年，2人育有2子，未料他竟然和女助理搞曖昧發展婚外情，但事後這對夫妻離後，前妻前往前夫家收拾孩子衣物時，在房間內發現女助理的性感內衣及跳蛋，氣得前妻對女助理提告侵害配偶權，一審時台中地院法官判女助理賠償60萬元，經上訴後，高院法官改判賠償30萬元。

根據判決書指出，洪姓人妻與丈夫結婚多年，育有2子，家庭生活原本美滿，但自從身材火辣的簡女擔任前夫助理後，2人發展不正當的男女關係，並多次發生性行為，導致前夫不願回歸家庭，堅持要和洪女離婚，離婚後前夫才向洪女坦承與簡女發生婚外情長達一年多。

洪女在前夫住處收拾未成年子女之衣物時，在房間內發現簡女的性感內衣、女性生理用品，及情趣跳蛋等物，洪女便傳訊息要求簡女取回，怎料對方卻回：「要不要丟看他，。讓洪女氣得說不出話來。

法官審理時發現，前夫的聊天紀錄中，簡女多次提到「抱抱」、「服務床上」、「解決你的性生活」、「我只為了做愛是嗎」等語，並自稱是「小三」，顯見彼2人確有多次摟抱、親吻及發生婚姻外性行為之情事，顯已逾越一般男女正常社交往來之分際，嚴重破壞被洪女對於婚姻之信賴及家庭之穩定，並干擾或妨害洪女夫妻間維持婚姻共同生活圓滿、安全及幸福之權利。

一審時，台中地院法官判簡女賠償洪女60萬元，但二審合議庭認為房間內找到的跳蛋、情趣用品等難以認定是簡女所有，故改判簡女賠償洪女30萬元，全案定讞。