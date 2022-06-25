路上常見有人賣玉蘭花補貼家計，一名女網友分享，下班路上總會遇到一位賣玉蘭花的婆婆，某天獲得額外的小錢，決定去幫助婆婆，才發現原來婆婆總是坐在分隔島賣花，是因為行動不便的關係，讓她忍不住發文呼籲大家一起做愛心，沒想到卻引起兩派網友戰翻。

一名女網友昨在臉書社團《爆廢公社公開版》上發文說，上班路上獲得了一筆小錢，幾百年沒有這種好運氣，想著要怎麼運用，突然想到平常下班路上都會看到的一個婆婆，對方總是在路邊賣玉蘭花到很晚，因此她決定讓婆婆也體驗提早下班的快樂。

女網友指出，找到婆婆賣玉蘭花的地點後，她在角落看到了一輛電動代步車，才恍然大悟婆婆總是坐在分隔島上賣花，幾乎沒有站起來招呼來往車流的原因。和婆婆聊了一下才知道，婆婆平常都要賣玩花才可以回家吃飯，有時候還會賣到凌晨1點或2點。

女網友表示，當時聽完覺得婆婆很辛苦，看到婆婆手上的花，她很想要幫忙，但摸了摸自己的口袋，但發現裡面的錢也無法買完所有的花，因為她只是個打工仔，力量實在很薄弱，希望在高雄的朋友看到這位婆婆，能一起做愛心，讓婆婆早點下班。

貼文引起網友討論，不少人大讚原PO的善舉，也呼籲大家一起做愛心，但也有人認為雖然賺錢很辛苦，但在分隔島、馬路上穿梭賣花，真的是很危險的行為，而且大家越買，他們就會種越多來賣，真的超級無敵危險的。「你們越買，他就會越種越多」、「在馬路上這樣超危險，跟她購買變相的默認他這樣行為不是嗎？」