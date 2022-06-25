美國近期接連發生大規模槍擊案，兩黨罕見對槍管立法達成共識。繼聯邦參議院23日以65比33票通過「跨黨派強化社會安全法」，眾議院24日再以234比193票批准這項法案。此案已送交白宮，待總統拜登簽署生效後，這將成為美國近30年來最重要的槍枝管制措施。

這項法案加強對21歲以下潛在購槍者的背景調查，允許地方政府調閱自16歲開始的心理健康紀錄，並提供逾百億美元資金鼓勵各州實施「紅旗法」，擁槍者但經法院認定具威脅性，其槍械將暫由地方政府暫時沒收。法案另也填補所謂「男友漏洞」，擴大禁止因家暴被定罪的前任或現任戀人持有槍枝，因現行法律只適用於與受害者結婚、同居或育有孩子的人。

「這只是開始，我們今天的成功不會是這場鬥爭的結束。」喬治亞州民主黨眾議員麥克白（Lucy McBath）激動拭淚，她的兒子2012年在加油站遭一名白人男性槍殺。法案通過後，議事廳爆出如雷掌聲，有14名共和黨籍眾議員倒戈投下贊成票。

懷俄明州共和黨眾議員麗茲．錢尼（Liz Cheney）說：「作為一名母親和憲政保守派，我很自豪能夠支持這項明智的法案。它將保護我們的孩子、防範暴力，同時又未侵犯守法公民獲憲法第二修正案賦予的權利。」

儘管民主黨終究未能在提高購槍年齡限制、禁制販售大容量彈匣等方面都未能取得共和黨支持，民主黨籍眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）表示，他們已朝目標邁出重要的一步。她還說，國會兩院的決定，與「川普的最高法院」形成鮮明對比。

最高法院大法官23日以6票贊成、3票反對，裁定美國人民有權在公共場所攜帶手槍，推翻紐約州一條施行近百年的法律。該法要求，民眾在家以外場所攜帶手槍必須有正當理由才得以申請許可證，夏威夷、加州等其他幾個州也有類似規範，這項裁決將同時約束這些州限制人民在公共場所攜槍的能力。