美國最高法院24日推翻保障墮胎權的「羅訴韋德案」歷史性裁決。

美國最高法院昨（24）日推翻保障墮胎權的「羅訴韋德案」歷史性裁決後，美國前總統川普公開慶賀是「上帝做出的決定」，不過《紐約時報》指出，川普私底下認為這項裁決「不利於」共和黨，甚至痛批德州先前禁止墮胎的法案相當「愚蠢」。

美國最高法院24日以5票贊成、4票反對推翻1973年「羅訴韋德案」（Roe v. Wade）保障墮胎權的歷史性裁決，指出美國憲法並未賦予墮胎權，強調將規範墮胎的權利歸還給人民及民選代表，讓美國各州自由選擇墮胎。

美國政治新聞網站「Politico」報導，在最高法院做出裁決後，美國前總統川普接受「福斯新聞」（Fox News）訪問時表示「上帝做出這個決定」，「這將一切帶回到一直隸屬的各州」，他強調這項裁決仍遵守憲法，只是將權利歸還給原本就屬於各州的權利。

Trump, asked if he deserves credit for today’s abortion rights ruling, on FOX: “God made the decision." https://t.co/GUDq4uFaVn — Josh Kraushaar (@HotlineJosh) June 24, 2022

一直以來川普都被認定為這次最高法院的裁決奠定基礎，5名投下贊成票的保守派大法官中，有3人是在他任內提名的，昨日他甚至發布聲明，強調最高法院的裁決是因為他提名了3名大法官才有可能實現，「這樣做是我莫大的榮幸！」

不過《紐約時報》（New York Times）報導，川普私底下告訴友人及顧問，這項裁決「將對共和黨人不利」。

報導指出，5月當最高法院的裁定外流時，川普就開始告訴友人及顧問，這項決定將激怒2020年總統大選中幫助拜登扳倒他的郊區女性選票，同時也可能對共和黨的11月期中選舉帶來反效果。

報導另外引述消息人士指出，川普也曾私下告訴友人，德州先前上路、禁止懷孕六周墮胎的《心跳法案》（Heartbeat Act）「太愚蠢了」。

事實上不同於其他共和黨人士立即表達慶賀，在最高法院周五做出裁決後的最初幾小時，川普都保持沉默，他的前副手彭斯（Mike Pence）則發表聲明指出「生命贏了」。

在最高法院做出裁決前幾個月，川普同樣對此保持沉默，5月他接受《紐約時報》專訪時被問到，他是否在最高法院有關「羅訴韋德案」的裁決中扮演重要角色時，川普的反應令人相當意外，他當時說：「我從不喜歡將任何事都歸功於自己。」