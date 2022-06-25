台灣爆出首例猴痘境外移入個案，是一名自德國返台的25歲男子，台南、高雄緊急匡列20人，患者已住進負壓隔離病房治療中。醫師提醒，這種傳染病透過接觸就會傳染，且致死率高達10%，千萬要小心。

「猩猩不要來」，北市聯醫陽明院區醫師蘇一峰臉書PO文，「第一例猴痘入境台灣了！大家小心飛沫與體液接觸就可能會傳染！死亡率1-10%」。蘇一峰指出，根據國外研究，猴痘的R0值大概在2，若努力防疫應該擋得住。

目前全球超過50國，累計近3600例猴痘個案，以歐洲、美洲最多，英國、德國、西班牙、法國、葡萄牙分居前5名；亞洲則是南韓、新加坡有境外移入，現在又加上台灣。

猴痘的傳播具侷限性，必須要有長時間或親密接觸才會染疫，民眾暫時不用擔心。疾管署呼籲，民眾返國後若出現發燒，以及皮膚病灶如紅疹、水泡、膿疱等疑似症狀，應儘速就醫，並告知醫師旅遊史和接觸史。