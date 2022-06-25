豐原警分局執行「環、警、監」聯合稽查，強力取締改裝噪音車照片。（警方提供）

豐原警分局執行「環、警、監」聯合稽查，強力取締改裝噪音車照片。（警方提供）

改裝車深夜橫行擾民安寧！因應暑期將至，為防制青少年危險駕車、改裝車輛行經影響交通安全及環境安寧，豐原分局於日前深夜會同環保局、監理站等單位共同實施「環、警、監」聯合稽查，共計取締11輛噪音車及改裝車，其中5輛經檢驗不合格，將依噪音管制法等相關規定告發。

公老坪為豐原地區著名休閒景點，常吸引民眾騎鐵馬、慢跑、散步及看夜景。豐原分局於22日深夜會同環保局、監理站等單位共同實施「環、警、監」聯合稽查，共計取締11輛噪音車及改裝車，其中5輛經檢驗不合格，將依噪音管制法等相關規定告發，另同時段舉發違規無照駕駛計有11件，查獲酒後駕車2件成效良好。

警方指出，噪音改裝車輛擾民，尤其深夜時分呼嘯而過，往往影響民眾睡眠及社區安寧，除依靠警方強勢執法，環保署設有噪音車輛專門檢舉網站，民眾如發現機動車輛行駛道路上有噪音擾寧情事，可上傳相片(包含車牌及排氣管)或影片至環保署噪音車檢舉網站檢舉，藉由警民合作一同維護生活品質，共創安全用路環境。

豐原分局長劉安杰呼籲，行車應確實遵守交通法令規定，青少年切勿無照駕車或在道路上危險駕駛、競速，並提醒民眾酒後不開車，如有飲酒應搭乘大眾交通運輸工具或指定代駕，以確保自身及其他用路人安全。

「環、警、監」聯合稽查強力取締