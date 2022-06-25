永不放棄武嶺自行車挑戰賽，近1445名國內外車友在南投縣埔里鎮地理中心碑鳴槍出發。（南投縣府提供／陳淑芬南投傳真）

永不放棄武嶺自行車挑戰賽，南投縣教育處長陸正威與台灣自由車運動協會理事長彭劍勇為活動鳴槍。（南投縣府提供／陳淑芬南投傳真）

永不放棄武嶺自行車挑戰賽，在南投縣埔里鎮地理中心碑鳴槍出發。（南投縣府提供／陳淑芬南投傳真）

「NeverStop永不放棄－挑戰巔峰－武嶺」自行車挑戰賽，近1445名國內外車友今天清晨近5時在南投縣埔里鎮地理中心碑鳴槍出發，全程55公里沿線景緻秀麗，但一路爬升中高海拔山區，終點站位於海拔3275公尺的武嶺，屬於高難度的體、耐力挑戰，早期即有「鐵屁股」路線之稱。

武嶺自行車挑戰賽今年邁入第17年，是具吸引力指標賽事，每年吸引全國及國外選手齊聚南投，去年16屆因應疫情3級而停辦，今年續辦吸引來自17個國家的105名外籍選手參加，加上國內好手共1445人參賽，自地理中心碑海拔450公尺出發，一路爬升至武嶺終點站海拔3275公尺，全程55公里須在7小時內完騎，才能獲得認證獎牌。

今年清晨近5時天還矇矇亮，南投縣教育處長陸正威與台灣自由車運動協會理事長彭劍勇為活動鳴槍，競賽組在4時50分出發；緊接者挑戰組在5時出發，選手們魚貫迎接體耐力大挑戰。

此賽事在建國百年還創下6800多人報名的盛況紀錄，歷屆一般約有3000至4000人報名，今年仍受疫情影響。主辦單位表示，今年參加人數1445人，男子1318人、女子127人。其中，年齡最大71歲、最小11歲，有來自美國、菲律賓、南韓及加拿大等17個國家的105名外籍選手參加。