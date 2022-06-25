台灣狗仔葛斯齊日前槓上大S前夫汪小菲，並拋出對方3張與女曖昧照片一戰成名，昨(24日)葛斯齊再開直播，不僅聊到林志炫，也分享曾跟拍金曲歌王王力宏，葛斯齊聲稱曾直擊王力宏邀女進家門，女方打扮很特殊，但只待了1小時就快速離開，事後還被葛斯齊瞄到該女子的手機訊息，而王力宏方面暫時沒回應。

葛斯齊昨在律師李育昇的陪同下再次開直播爆料，過去葛斯齊曾跟拍爆出王力宏的緋聞，這回他還原過程，透露有時候會看到王力宏家有女生造訪，部分女生只待了1小時就走，讓他好奇直問：「欸1小時是為什麼？打個麻將都來不及」。

葛斯齊進一步說，而且有些女生打扮性感，律師李育昇則問會不會他們只是用一些很有效率的方式來討論事情？葛斯齊接著補充有次有個女生只待40分鐘便離開，他便追了上去，該女後來坐在椅子上滑手機，葛斯齊便瞄到女生手機有3個重點，一是結束了，二是金額是對的，三則通報有收到錢。

對此，網友不信回應：「誰信啊？沒有證據，全靠這個狗仔的嘴說」、「 葛直播炒流/量還賣書，可是證據在哪裡呢？」、「回頭被發現造謠了還能自圓其說：王力宏找了個保潔，打掃衛生結束了，金額正確，錢已到帳」。

而先前汪小菲在直播中澄清，對於之前不跳出來解釋的理由，是因為部分傳聞是被P圖造謠的，而他也懶得回應，交由律師處理，引來葛斯齊回應自己並不想對號入座，但他關刀已經擦亮，若「汪某人」失憶的話，他很樂意幫忙對方恢復記憶。