Are you awake?



You see everything that’s happening right?



F*** what they think. It’s legendary to be different. — A11Even (@KyrieIrving) June 24, 2022

看來厄文離開籃網越來越可能成為現實！《ESPN》權威記者沃納洛斯基25日爆料，厄文與籃網談判過程陷入緊繃，因為厄文希望得到長約，籃網只想給出擁有附加條款的短約，接下來不僅影響到厄文的未來，也將牽涉到杜蘭特對未來的選擇。

「我認為厄文最感興趣加盟的球隊是湖人，但對兩隊來說，先簽後換明顯行不通，除非湖人拿出安東尼戴維斯當籌碼，」沃神表示，「所以厄文想去湖人，只能不執行球員選項合約，跟湖人簽下600萬美元中產合約，然後等明年改簽長約。」

除了湖人，快艇、尼克、熱火、獨行俠與七六人等隊都是厄文潛在新東家，問題是向來特異獨行的厄文，怎麼可能甘願看著外界謠言不斷，他在25日凌晨發推嗆聲，「你醒著嗎？你看到發生的一切嗎？我管他X的怎麼想，與眾不同是種傳奇。」

看來上季惹出不少風波，尤其是堅持不打疫苗的厄文，到現在還是打算繼續堅持自我立場，起碼杜蘭特今天受訪時仍保持力挺厄文態度，「籃網固然很重要，但我盡量不讓它影響別人做出決定，不管發生什麼事情，我跟厄文之間友誼永遠都在。」