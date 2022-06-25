宜蘭陸軍金六結陸軍153旅一名翁姓二兵，入伍還不到一個月，某日部隊進行集合時，翁員當場與林姓下士班長爆發口角衝突，正在現場的張姓中尉連長見狀上前制止，極力拉開兩人時，不慎左手碰到翁員鎖骨部位，翁員竟裝狂，緊抓連長衣領怒嗆「你碰我是怎樣，你把手放開」，涉嫌對連長施暴，立刻遭憲兵隊送辦，宜蘭地方法院審理後，判翁員6個月徒刑。

根據判決書，翁姓二兵於民國110年9月28日入伍至宜蘭「金六結營區」陸軍第一五三旅步四營步三連二兵，張姓中尉則擔任該連之連長。

翁員涉嫌在110年10月18日7時40分許，在集合場集合時，當場與林姓下士班長發生口角爭執，連長見狀立刻上前制止翁員，並以左手碰觸翁員鎖骨，極力拉開翁員與班長之距離。

未料這時翁員竟抓狂情緒激動，徒手抓住連長衣領，並對連長吼叫「你碰我是怎樣，你把手放開」，而以此方式施暴連長，連長事後立刻通報，並通知憲兵隊處理，事後翁員遭移送法辦。

法官審理時認為，翁員對長官施強暴之犯行應嚴重責難，但審酌案發當時，是連長先出手碰觸翁員，翁員因一時情緒激動而犯案，且翁員施暴手段並非強烈，連長也未因此受傷，翁員在開庭時也當庭向連長鞠躬道歉。

法官審酌，翁員僅因口角就對長官施暴，危害軍紀，減損部隊長官之領導威信，但考量翁員僅19歲，年輕識淺且思慮欠周，犯後坦承犯行，取得連長諒解，且施暴之手段並非劇烈，因此判刑6個月。