中國新聞網25日報導，連日來，大陸核酸檢測話題不少，「核酸採樣員供過於求」話題登上熱搜榜。近期，大陸全國疫情總體處於穩中向好態勢，多地取消或暫停了常態化核酸檢測，不少地區放寬核酸查驗頻次以及核酸證明有效時限。

浙江舟山24日宣布，即日起暫停市民7天1次的常態化核酸檢測。各地將適當調整核酸採樣點，繼續為市民提供核酸檢測服務。

兩天之前，安徽合肥22日開始也暫停7天1次的常態化區域免費核酸檢測。合肥市提到，鑒於大陸全國疫情防控形勢整體保持平穩，全市中高考也已順利結束，決定從「全面嚴密防控」轉為「重點周密服務」，高效統籌疫情防控和經濟社會發展。

近期，安徽淮南、六安也接連宣布，取消或暫停每5天1輪的常態化核酸檢測工作，而江蘇的海安、句容等地同樣暫停了常態化核酸檢測。

多地暫停、取消常態化核酸檢測的大背景是大陸疫情防控態勢的整體趨穩，6月15日以來，大陸全國單日新增感染人數都在100例以下，近一周單日新增感染人數則在50例以下。

在多地取消常態化核酸檢測之前，北京、上海、杭州、瀋陽等城市已將核酸檢測陰性證明有效時長從48小時延長至72小時。

湖北22日也宣布全省將核酸檢測「三天一檢」調整為「五天一檢」，不過外省來(返)漢人員仍需提供48小時核酸檢測陰性證明，並落實「三天兩檢」。

此外，多地也取消了針對低風險地區的跨省人員流動核酸證明查驗。江蘇通知，低風險地區的客貨車輛和人員，全面取消防疫通行限制，高速出口不再查驗48小時核酸檢測證明。江西明確，低風險地區無本土疫情的縣(市、區)之間人員(含各類學生)，可以自由有序流動，不再查驗核酸檢測陰性證明，不再實行核酸落地檢，不得賦「灰碼」「黃碼」。

山東德州15日發布《關於調整有關疫情防控政策的通告》，通告提出，影劇院觀影人員不再要求「48小時核酸檢測證明」。

各地對於核酸證明的查驗是基於疫情態勢的動態調整。例如，廣東深圳23日就發布通告稱，從24日零時開始，市民進入深圳市交通場站、乘坐公共交通工具、進入公共密閉空間等須憑48小時核酸檢測陰性證明或當日(24小時內)核酸採樣憑證(記錄)。

23日當天，廣東全省新增本土確診病例1例和本土無症狀感染者4例，均為深圳報告。

24日召開的國務院聯防聯控機制發布會點名通報了多起防疫層層加碼的典型案例，其中就包括在核酸檢測方面的層層加碼。