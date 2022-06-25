臉書網友留言。（圖／翻攝自蔡英文臉書）

臉書網友留言。（圖／翻攝自蔡英文臉書）

電價費率審議會下周一（27日）召開，引發民眾漲電價的憂慮。總統蔡英文23日在臉書發文，新竹市公道三路，終於要在25日通車，蔡盛讚將代表民進黨參選新竹市長的沈慧虹對此建設的貢獻極大。這篇文章遭大批網友灌爆，多數留言都批評蔡將選舉放首位，無視民眾對電價與疫情的恐慌，有人更質疑：「請問蔡總統有在看底下的留言嗎？大家好擔心缺電！」

蔡英文23日在臉書發文表示：「新竹人等了三十年的建設公道三路，終於要在後天通車了。」公道三路開通後，不僅打通新竹市交通外環系統，紓解市區塞車的問題，更能夠促進區域的發展，這是市民期盼很久的建設，她要謝謝新竹市府團隊的努力。

蔡英文特別稱讚即將披綠袍參選新竹市長的現任副市長沈慧虹，稱沈從過去接任交通處長，第一項任務就是新建公道三路，雖然過程中遇到很多挑戰，但她沒有放棄，她用溫柔又專業的力量，幫助新竹市府落實政見，完成了市民期待已久的建設。

此文湧入超過3500則留言，除了部分支持留言，大多為批評聲浪。有人質疑：「請問蔡總統有在看底下的留言嗎？大家好擔心缺電！」此留言獲得約900個讚。也有網友表示：「這裡已經變為民進黨主席宣傳的臉書了！」「選舉選起來！」「真的很拚耶！為了『顧選情』，EE 從元宇宙出來了？」「怎麼總統的疫情是結束了嗎？怎麼我每天還看到幾萬確診，還有每天100多個人民離開我們」、「很多老人、小孩都走了，請問總統有看到嗎？」。