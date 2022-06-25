全新的iPadOS 16已經預計將於秋季推出，但相信不少果粉已經相當期待，因此此次就將以使用M1晶片的第5代iPad Air，率先體驗全新的iPadOS 16 Beta版的多款新功能，讓果粉先了解有什麼功能可以期待。

不會修圖也能一秒去背，創作者必備超省時。（石智中攝）

iPadOS 16此次發表會中分享了全新的「一按去背」功能，讓新手或創作者都能不再花時間把圖片去背，只要開啟「照片」APP，不管是照片或暫停的影片，只要長按畫面中想要拉出來的物件，即可輕鬆去背，不僅能拉到「訊息」中傳送，更能拉放到別的APP如「備忘錄」中，即可簡單獲得去背圖，零技巧一秒搞定，雖然較複雜的圖仍需要手動作修正邊緣，但仍然是非常方便與驚喜的功能。

不必再重開多次視窗，幕前調度功能一次掌控多工工作（圖一）。（石智中攝）

不必再重開多次視窗，幕前調度功能一次掌控多工工作（圖二）。（石智中攝）

全新的「幕前調度」功能也是此次iPadOS 16的一大新重點，看準現今不少使用者以iPad來作為工作、學習的工具，因此推出該支援多工處理的新功能，只要在右上角拉下工具列，打開「幕前調度」功能，當需要開啟多個APP時，就能直接把需要的APP集合在一起，主要的APP會放大並置中，其他則放在旁邊，像繪圖時除了要開啟繪圖的APP時，也需要開啟參考用的網頁或圖片，一點旁邊即能打開，不再像以前要重新調度APP位置更方便，不需要此功能時還能關掉，回到分隔螢幕的狀態下使用（見圖二），而且還能外接顯示器使用，讓iPad當成另一螢幕或繪圖版，功能更多元及自由，不過因目前為Beta版，因此某些APP則不支援「幕前調度」功能。

不用再另載APP看天氣詳情，「天氣」APP看盡所有天氣細節地圖。（石智中攝）

這次「天氣」APP就完整於iPadOS 16更新，特別以橫向打開時，還能看到更多資訊，像是未來10小時或10天的天氣預報，還有未來1小時的降雨、氣溫或空氣品質預報，另外還有詳盡的紫外線、日出時間、風向等天氣資訊，共11種天氣資訊在同一版面中即能一次看完，不必反覆滑動，點進去各項資訊中會出現更詳盡的數據以及說明，也是相當方便的一大功能。

iPadOS 16更符合現今行動辦公、學習需求，創作者也能更方便進行創作。（石智中攝）

此次iPadOS 16推出了不少分享功能，像內建的「訊息」中就能進行「共享播放控制」與好友同步欣賞影音及討論心得，或是分享備忘錄、簡報、提醒事項，還有在Safari中建立 「標籤頁群組」與好友或工作伙伴，共同瀏覽同一個網頁進行討論，或是在「Page」中能與伙伴共同編輯文件更方便，但此次體驗iPadOS 16最有感的，莫過於「幕前調度」功能，對於常需要進行多工工作的使用者來說相當方便之餘，「一按去背」更是創作者或繪圖新手的福音。而目前還有將於今年稍晚時推出的「Freeform」功能仍未提供試用，但其就像一塊空白大畫布一樣，能與伙伴同時紀錄或分享靈感，更能直接邊進行FaceTime時使用，可是討論工作時一大好幫手。