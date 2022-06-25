藝人安婕希過去和簡廷芮（Dewi）組成女團「Dears」，今年初結束日本遊學生活，返台後以新人之姿回歸歌壇，instagram累積超過60萬粉絲追蹤，人氣居高不下，常在社群平台分享日常的她，透露日前凌晨收工返家後，許多難以解釋的狀況接續發生，讓她嚇到直呼：「科學有辦法解釋嗎？」

安婕希日前在Instagram發文透露凌晨工作完返家，先是冷氣怎麼按都不涼，接著開完電風扇後，居然自動關閉，想重新開機時，卻發現遙控器憑空消失，疑惑的是平常只會放在桌上，不解為何當下卻怎麼找都找不到，後來放棄尋找決定繼續看電視時，遙控器居然離奇回到桌面上，讓她直呼：「只覺得好恐怖…這科學有辦法解釋嗎？我確定我沒有眼殘啊」。

安婕希日前凌晨工作完返家，遇見一連串離奇狀況。(dabechen IG)

安婕希透露近來心情明顯平復不少。(dabechen IG)

面對一連串離奇狀況，加上近來頻頻做惡夢，讓安婕希內心更加覺得不安，不過在網友私訊關切後，昨(24日)在Instagram發文表示所有人的回覆都收到，更強調終於等到Friday Night，可以好好爆吃爆睡，心情明顯平復不少。