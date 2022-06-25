大陸證監會副主席李超近日出席「中國這十年」系列主題記者會，提到十年來，股票市場規模增長238.9％，債券市場規模增長444.3％，兩個市場規模均位居全球第二，股票市場投資者超過2億人。

李超表示，資本市場正發生深刻的結構性變化，市場體系包容性大幅提升，投融資功能顯著增強，良性市場生態逐步形成。

李超指出，過去十年，上市公司結構已經發生根本性變化，戰略新興行業上市公司接近2,200家，市值超過人民幣（下同）千億元的戰略新興行業上市公司由十年前的完全是空白發展到現在46家。同時，投資者結構也在逐步優化，專業機構投資者力量持續壯大，2021年個人投資者交易占比首次下降到70％以下。

他還提到，資本市場服務實體經濟的廣度深度顯著拓展。大力健全多層次市場體系，推出新三板、科創板，設立北交所，資本市場對實體經濟的適配性大幅增強，股債融資累計達到55兆元。暢通科技、資本和實體經濟的高水準循環，科創板「硬科技」產業集聚效應初步形成。交易所債券市場已經成為非金融企業債券融資的重要管道，期貨期權品種覆蓋國民經濟主要領域。

註冊制的推行也給市場帶來積極變化。李超表示，過去十年，全面深化改革取得重要突破。圍繞深化金融供給側結構性改革，全面深化資本市場改革，基礎制度更加成熟定型。實現核准制向註冊制的跨越，穩步推進試點註冊制，發行市場化程度、審核註冊效率和可預期性大幅提升，交易、退市等關鍵制度得到體系化改善，改革符合市場各方預期。

上市公司和公募基金、期貨等機構也迅速發展壯大。李超提到，過去十年實體上市公司利潤占規上工業企業利潤的比重由十年前的23％增長到目前的接近50％，國民經濟支柱地位更加鞏固。證券期貨經營機構的總資產十年間增長5.5倍，公募基金管理規模目前為26兆元，十年增長了8倍，行業實力大幅增強。