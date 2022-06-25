經濟部長王美花日前表示，因國際能源價格高漲，電價有不得不漲的壓力，透露產、官、學的委員們將會針對各種方案，在下周一進行討論並拍板。國民黨立委江啟臣表示，蔡政府先前已升息1.5碼，如今又打算調漲電價，質疑「疫情尚在延燒，紓困猶如杯水車薪，民生百業蕭條，現在調漲電價，適合嗎？」

江啟臣昨（24）日在臉書表示，去年疫情嚴峻，百業蕭條，各行各業還在力圖復原振作，結果Omicron又來肆虐，衝擊民生經濟，加上俄烏戰事影響能源、糧食，物價持續上漲，雖然央行升息抗通膨，但仍未見成效，如今又說要漲電價，「難道不知道漲電價會帶動物價上漲、加劇通膨嗎？」

江啟臣說，總統蔡英文過去稱台灣不缺電，但這幾年多次發生大停電，儘管以人為疏失為由，或是推給小動物，但民眾無電可用才是不爭的事實。他指出，過去民進黨在野時，只要政府一說要漲電價就痛批無能、杯葛議事，甚至威脅倒閣，如今「疫情尚在延燒，紓困猶如杯水車薪，民生百業蕭條，現在調漲電價，適合嗎？」

江啟臣表示，躁進的非核家園、空洞的能源轉型，還宣示2050淨零碳排，但再生能源無法達到預期目標，加上能源價格持續高漲，政府到底如何應處，未來成本又要由誰買單？俄烏戰爭爆發後，歐洲國家被俄羅斯以天然氣反制裁，紛紛檢討能源政策，但台灣未來的能源卻可能要仰賴進口，政府可有告訴民眾未來如何確保能源供應無虞、如何確保國家安全不受影響？

江啟臣說，民進黨在野時要求漲價必須先講清楚，「現在執政漲電價，你們向人民說明清楚了嗎？」