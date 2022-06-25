肯巴沃克的下一步，看來很有機會前往湖人打球！根據《看台報告》在25日爆料，目前包含湖人、籃網、巫師、騎士、快艇等隊都很渴望得到一名替補控衛補強後場，也都在等待肯巴沃克跟活塞買斷合約成為自由球員後，全力爭搶這名32歲後衛。

在24日NBA選秀會上，尼克、活塞與黃蜂達成三方交易，活塞得到肯巴沃克與今年第13順位傑倫杜倫，黃蜂得到不少未來選秀權，尼克則是如願清出薪資空間，目標仍然鎖定在爭取獨行俠後衛布朗生加盟，隨後沃神也爆料沃克將跟活塞討論買斷。

肯巴沃克先前待在黃蜂期間打出身價，但從他離開黃蜂之後，接連待過塞爾提克、尼克等隊都不得志，且也出現傷痛困擾，上季效力尼克只打37場例行賽，就被尼克總教練席波迪以狀態欠佳為由打入冷宮，隨後更以膝傷為由提前宣布報銷。

其實加盟湖人對於肯巴沃克來說，或許是個不錯選擇，如果他願意接受湖人開出老將底薪合約，來到湖人可以擔任韋斯布魯克的主要替補，加上他擁有不錯的定點投射能力，也可幫助湖人改善外線不穩問題，前提是肯巴沃克能否接受加盟湖人帶來的嚴苛考驗。