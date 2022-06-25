一名女網友分享新婚當晚的夢魘，在婆家過夜想喝水，和老公下樓裝水，對方卻不斷做出奇怪的舉動，先是腳步聲很大、到了也開燈，讓她很不解。直到開燈的瞬間，她看見整個廚房都被蟑螂給覆蓋，所有的東西、每個角落都爬滿了蟑螂，讓人看了頭皮發麻，後來才發現，因為婆家的廚餘都隨便倒入一個桶子，也沒人去清理，所以蟑螂、老鼠每天就是吃飽繁殖，久而久之，就變成這樣，萬蟑聚集的恐怖畫面。

一名女網友昨在臉書社團《靠北婆婆2.0》中發文說，婆家的衛生習慣超級差，特別是婆婆。結婚當晚回到婆家過夜，晚上口渴，請先生帶她到一樓廚房找水喝，沒想到這一去竟成為她一生的惡夢。

女網友透露，他們睡的房間在3樓，走到快1樓的時候，老公的腳步聲突然變很大聲，而且走到樓下後，對方遲遲不開燈，讓她很納悶問說「你怎不開燈？那麼暗，哪看得到路和裝水？」結果開燈以後，印入眼簾的畫面怵目驚心，差點讓她嚇得魂飛魄散。

女網友表示，廚房整個爬滿蟑螂，真的不誇張，任何物品、碗櫃、角落、流理台面、瓦斯爐、餐桌、地上，完全鋪滿了蟑螂，一隻隻在那邊竄動和爬行，她發誓這是她有生以來親眼看到最駭人的一幕，心想這應該有幾千隻、幾萬隻的蟑螂了吧？

女網友坦言，與老公交往期間也很少去他家，從沒想過剛結婚會立馬被震教育，當下真的嚇到失神。原來老公的腳步聲變大，是為了要製造聲音趕走蟑螂，但是問題是為什麼可以養出這麼多蟑螂？這個數量應該是世界第一了吧？

女網友指出，後來有將近1年的時間，每個周末都要回婆家住1至2天，偶爾看到婆婆煮飯以後，才發現原來生活和飲食習慣，就是養出大量蟑螂的原因。婆家的廚餘桶都不會蓋蓋子，也不會特別拿出去處理掉，但凡吃不完的東西就往桶子裡面倒，因此家中的蟑螂與老鼠天天都有食物吃到飽，然後就這樣不斷的繁殖。

女網友也說，最令她感到不解的是，婆家的人丁旺盛，婆婆總共生了4個孩子，一個女兒已經嫁出去了，其餘3個兒子都已經娶妻，而她是家中最後進門的兒媳婦，但怎麼前面都沒人反應過蟑螂的問題？而且新婚那晚她在廚房看到的畫面，真的太震撼了，不知道該怎麼撫平內心的創傷，雖然已經過去多年，平常也都以工作和生活為主，讓惡夢始終揮之不去，讓他不知道該怎麼辦？

驚悚故事引起網友討論，「你真的很愛老公，這種地方還能每個禮拜都去住1-2天，換成是我結婚之後我大概就都不會過去了」、「或許你跟你老公可以幫忙清理一下，好的環境人人有責」、「我不懂新婚之夜遇到這種情形，還可以假日過去住」。