隨著台灣逐漸進入高齡化社會，加上少子化的影響，家庭問題往往是外人最難窺全貌的一環，而許多高風險家庭及脆弱家庭，如果沒有適時發現，更容易衍生成嚴重的治安問題，新北市高風險家庭中心推動「全齡高風險家庭整合型安全網服務計畫」，結合警察局、社會局、教育局、民政局、衛生局、勞工局、消防局等跨局處單位，共同關懷社會潛藏的脆弱家庭，適時伸援，獲得市民相當高的評價，昨天下午新北市副市長謝政達也特別頒獎給相關有功人員，一共有31人獲獎，其中新北市警局更有6名員警獲頒這項別具意義的獎項。

其中三重分局光明所警員李冠志，雖然從警才四年，但一次巡邏經過轄內公園，發現兩名幼童獨自在公園內遊蕩，上前關心，才從幼童口中知道曾遭到父母施暴，經通知社工協助，居中協調後，同意讓幼童先暫時安置在祖母家中，避免再度受暴，李冠志細心耐心的態度，也獲得民眾讚賞。

三峽分局家防官丁銘妮，查訪轄內脆弱家庭時發現，發現孩童身上伴隨著新舊傷痕，阻止家暴發生。(新北市警察局提供)

新莊中港所警員林采靜從一通民眾報案電話發現疑似新生兒受虐，立即通報並完成緊急安置手續。(新北市警察局提供)

三峽分局家防官丁銘妮，查訪轄內脆弱家庭時發現，孩童母親屢次阻止兒子上學，甚至拒絕員警查訪，經過私下了解，發現孩童身上伴隨著新舊傷痕，儘管母親聲稱是跟同學打架造成，但丁銘妮憑著擔任家防官的細心與警覺性，發現傷痕較像是器皿切割，於是她主動與學校訪視並進行兒少保護通報，發揮高度敏銳及熱誠，並主動聯繫社政單位給予孩童協助，成功幫助這名幼童順利就學。

新莊中港所警員林采靜，從一通民眾報案電話發現疑似新生兒受虐，她熱心積極，為了確保嬰童安全，立即通報並完成緊急安置手續，最令人感動的是林采靜完成安置後，還主動與父母親溝通，傾聽雙方訴求，並發揮女性溫柔特質，勸他們要以孩子利益為最大考量，由於她具有同理心及耐心，成功化解一起家庭問題。

海山分局家防官林健鑫，從一則臉書發現一名母親在敘述小孩返家時遇到陌生男子揚言要拿刀殺人，於是他立即主動前往檢視該國小周遭的治安及交通熱點，同時調閱監視器影像，果然發現一名男子形跡可疑，經比對後鎖定身分，通知到案後將全案移送偵辦，由於他發揮擔任警察的敏銳度，確保幼童上下學安全，也讓家長讚不絕口。

新北市副市長謝政達會中也逐一頒獎表揚有功員警，同時他也感謝各局處發揮整合力量，全力投入這項計畫，並發揮實質功能，高風險家庭中心主任許憶真也以過去與警察局合作「查找行方不明兒少關懷行動」的成功案例，強調未來將持續推動，保護兒少就學權益。

警察局局長黃宗仁說，新北市警局全力推動關懷訪視脆弱家庭，針對藥、毒癮及重大家暴案件的脆弱家庭，由婦幼隊女警前往關懷訪視，今年5月已由新增毒品、毒品調驗及治安顧慮人口家中有未滿18歲兒童少年，及勤務中發現符合高風險家庭者共有24件，未來將持續與高風險家庭中心配合，落實這項工作，即可避免家暴、兒虐案件的發生。