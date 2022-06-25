美國最高法院24日以5票贊成、4票反對推翻1973年「羅訴韋德案」（Roe v. Wade）歷史性裁決，墮胎不再是憲法賦予個人權利。這項裁決不僅舉國嘩然，亦引起國際社會關注。聯合國人權事務高級專員巴舍萊批評，這是對女權和性別平等的重大倒退與打擊；多國領袖亦相繼聲援，強調墮胎是女性的基本人權。

巴舍萊指出，逾50個原本嚴禁墮胎的國家在過去25年來相繼放寛法令，美國最高法院這項裁決是「開倒車」。世衛秘書長譚德塞也對此表示失望，他原期待美國在保障女權可以做得更多。聯合國祕書長古特雷斯則憂心，此舉恐將引致非法墮胎猖獗。

法國總統馬克宏表示，決定墮胎與否是所有女性的基本權利，必須受到保護。加拿大總理杜魯道稱這個消息令人震驚，「我向數百萬正在失去合法墮胎權的美國女性表示同情。我無法想像妳們現在感受到的恐懼和憤怒。」英國首相強森也說：「我一直深信女性有選擇的權利。我必須告訴你，我認為這是一個很大的倒退。」

除了奧克拉荷馬州和德州已有嚴格的墮胎禁令，共和黨執政的13州早前立下「自動生效法」（trigger law），但凡「羅訴韋德案」遭推翻，州內即刻禁止絕大多數墮胎行為，目前宣布啟動該法的有密蘇里州、南達科他州、路易斯安那州和肯塔基州。