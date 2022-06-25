道瓊指數前兩周暴殺逾3千點後，本周出現1600點的驚天強彈，讓投資人在熊市中看到一線曙光。財信傳媒董事長謝金河表示，牽動美國股市大漲的源頭是通膨看到降溫訊號，包括油價、天然氣和農產品價格都出現反轉下挫走勢。他認為，接下來關注焦點是6月CPI數據。如果商品走勢沒有惡化，下半年全球股市有偏安的機會。

謝金河在臉書發文指出，6月初美國公布5月CPI創下8.6%的大利空，觸動聯準會官員敏感神經，所有暴力式升息言論盡出，之後道瓊工業指數在2周內重挫逾3000點，24日道瓊大漲823.32點，漲幅2.68%，那斯達克指數上漲3.34%。本周，那斯達克指數上漲7.49%，費城半導體指數上漲5.43%，道瓊指數上漲5.39%，中、港股市全面走高，台股下跌337.94點，跌幅2.16%，OTC跌3.05%，幾乎是全球表現最差的市場。

他分析，牽動美國股市大漲的源頭是通膨看到降溫訊號，包括油價、天然氣和農產品價格都出現反轉下挫走勢。美媒CNBC的分析師拿筆畫了一條上升趨勢線，價格正跌破上升趨勢線，這是商品價格走低的第一道曙光，這次小麥從1294跌到937美分，玉米從813.5跌到673.5美分，大多數農產品都跌到俄烏開打前的價位，貴金屬跌更重，一度到10萬美元的鎳價，跌到24038美元，銅價剩8409美元，創下一年新低，象徵商品價格的CRB指數從329.59跌到296.69；這次飆漲的天然氣從9.32跌到6.173美元，油價慢慢向俄羅斯入侵烏克蘭的價格修正。

對照引發通貨膨脹的所有元素都出現往下走的景象，市場出現一翻兩瞪眼走勢。美國道瓊工業指數在6月10日當周大跌1506.91點，17日那周下跌1504.01點，本周大漲1611.9點，這是標準翻臉如翻書的走勢。

謝金河認為，最近聯準會從鮑爾以下的官員，都頻頻放狠話，且愈講愈狠，最大的目的就是要消彌市場強大的預期心理，這種用心戰喊話的手段，到目前為止，收到一些效果。接下來關注焦點是6月CPI數據。全球股市持續下跌半年，這次標普500下跌21%，已十分接近1929年的跌幅。如果商品走勢沒有惡化，下半年全球股市有偏安的機會。