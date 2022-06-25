就讀建築相關科系的學生經常需製作建物模型，但老師打完成績後，模型基本上會進垃圾桶或擺在家做紀念，但有人竟將它再利用。日前有一名網友分享，自己就讀建築科的妹妹每次將模型帶回家後，都會被爸爸拿走，進一步詢問才知道，模型竟被當成紙紮屋燒給過世的爺爺。

一名網友在《Dcard》發文表示，她的妹妹就讀建築科，因此平時會製作許多建物模型，但每次她將作品拿回家後，爸爸都會主動向她要模型，讓她們非常困惑，近日閒聊時提到這件事，爸爸才說「初一十五都燒給妳爺爺呀！死了還可以住豪宅」。

原po的妹妹好奇詢問，模型燒了怎麼確定爺爺有收到，爸爸則回應「模型上蓋了你爺爺生前的印章」，原po聽了忍不住笑了出來，表示模型都還未經過裝修，基本上只是毛胚屋，沒想到爸爸又說「燒之前有幫你爺爺上色」，讓姊妹倆哭笑不得表示「以後考不上建築師執照的話，還可以蓋紙紮屋喔」。

貼文po出後，網友也全笑翻，「（之後某一天做夢）阿公：妹妹啊不錯捏，有進步哦」、「結果變成爺爺在另外一個世界當建商」、「多燒幾間讓爺爺收租當房東」，還有人認為製作紙紮屋是商機，「感覺是個商機，專做一些有特色的建築或給人家客製想要的類型，累積作品順便賺錢」、「精緻紙紮屋市場還不錯啊！一棟要賣好幾萬欸」、「我朋友的姊姊真的有打算建築系讀完蓋紙紮房屋」。