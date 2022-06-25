台中市第二市場排隊名店23日清晨因消費者口角爆鬥毆，釀1死4傷。警方獲報追緝5嫌到案，正深入調查釐清案情。台中市長盧秀燕昨(24日)早上在臉書表示，「敢來台中犯罪，台中勇警一定抓到你！」此話一出，引發大批網友討論，有不少網友紛紛喊話「接下來法官...請加油了」、「重點是判決！」

台中市警第一分局23日清晨6時21分許獲報，第二市場爆發群眾打架，員警趕至時，現場桌子、凳子四散翻倒一片狼藉，黃男左胸受到重創、血流不止，當場無呼吸心跳，警方緊急通報送醫急救仍不治。與黃男5人發生衝突的一方約10人，案發後全部逃離現場，警方調閱監視影像鎖定車號後以車追人。

盧秀燕昨在臉書表示，第二市場的鬥毆命案，家屬難過的神情，讓她非常痛心，第一時間，警察同仁成立專案小組，掌握線索，案發5小時就將5名嫌犯在桃園逮捕，感謝警察同仁積極偵辦，為家屬伸張正義。「我們絕對不容許任何不法情事在台中發生，只要敢犯罪，台中勇警從嚴、從速偵辦，一定逮到不法份子，切勿存有僥倖心態」。

盧秀燕的貼文曝光後，引發網友在《Yahoo新聞》相關報導底下討論，已有超過800則留言，不少人表示，「重點是法官」、「這不是台中問題，是全國問題」、「台灣法律與法官是否能夠跟進進步呢?」「台灣恐龍：免死」。