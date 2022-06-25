7月1日是香港回歸大陸25周年，根據新華社報導，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平將出席慶祝香港回歸祖國25周年大會暨香港特別行政區第六屆政府就職典禮。這也是從2020年初新冠肺炎疫情在大陸爆發以來，習近平首次到境外（中國大陸以外）地區訪問。

在稍早之前，基於疫情原因，外界一直關注習近平是否會親自赴香港出席慶祝活動而受到關注。香港疫情從6月出現持續升溫，官方24日通報新增確診1860例，出現連續10天單日新增確診逾千例，使得第5波疫情至今累計確診逾121.9萬例。