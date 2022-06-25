本周三大法人出現外冷內熱，外資第三周站在賣方，單周賣超230.57億元，不過賣超力道相較前一周破千億元大幅縮小，而投信與自營商雙雙力挺台股，投信再度回歸買超行列，回補台股22.26億元，自營商本周更是大買277.53億元，改寫單周買超金額史上最高紀錄，三大法人合計單周買超台股69.22億元。

PGIM保德信金滿意基金經理人賴正鴻指出，本周自營商法人買超台股金額創下歷史之最，且投信法人也迅速轉為買超，反映出目前台股這波回檔已來到物美價廉的水準，考量長線投資價值與台股基本面良好，吸引法人資金逢低進場卡位，此外，中國市場落底跡象明顯，下半年振興方案應會增加力度，亦有利於台廠相關供應鏈表現，不過仍須留意美國聯準會動向、通膨走勢，以及美股評價修正持續中，後續須持續觀察是否已完全反映。

賴正鴻認為，目前籌碼面在融資減少之下，有利後續籌碼穩定，據統計，今年以來融資減少幅度約-22%，大於加權指數的-16%，短期先視指數能否重返月線之上，雖然近期台股急跌且反覆築底，影響到績優個股的股價表現，但中長期仍可望回歸基本面，宜適度逢低擇優布局。

就產業展望上，安聯投信台股團隊表示，由於下半年終端消費雜音多，以致PC、NB族群訂單面臨大幅下修壓力，相關IC供應商也連帶受到影響。中國手機後市方面，買氣仍待觀察，但考量當地疫情處理態度跟經濟情況，下半年iPhone相對有撐。伺服器需求展望迄今也相對正向、但要留意明年資本支出規畫、動能。晶圓代工廠的一線仍佳，但二、三線的訂單狀況則需要留意；另外也須留意IC設計、ABF短期需留意市場供需變化可能帶來的潛在影響。

賴正鴻認為，可以留意因為第二季訂單遞延的產業，以及已修正超過三個季度的NB、PC、智慧手機等，特別是智慧手機在下半年新機陸續發表後，進入第三季之後有望率先展開旺季彈升行情。下半年非半導體及受惠規格移轉的相關產業，業績動能可望持續升溫，有利於增添資金逢低回補的吸引力，包括車市補庫存，以及寬頻網路和記憶體容量需求大增，帶動產業推出新款處理器如CPU、GPU、AP；另外，今年度持續為投資主軸的5G概念、高頻高速、基地台，以及USB 4.0、Server、Switch、STB、WIFI6+6e等，還有電動車電池，亦為第三季值得留意的族群。