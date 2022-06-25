稍早由於大陸疫情升溫緣故，使得原定在6月底至7月舉辦的成都世大運在5月初時二度宣佈延期。據國際大學生體育聯合會（FISU）25日消息，在巴西巴西利亞召開的國際大體聯執委會會議上，決定成都2021年世界大學生運動會的新舉辦日期。

該會上拍板成都2021年世界大學生運動會，將訂於2023年7月28日至8月8日舉行。同時，年齡限制和參賽資格將進行調整，以便符合2021和2022年（延期）參賽資格的學生參加。