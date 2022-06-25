經歷了兩年的低迷之後，中國的超級富豪重返歐洲頂級豪華房地產市場。義大利薩丁島當地媒體L'Unione Sarda於6月18日曬出一座莊園的照片以及交易支票，稱一位中國的神秘女富豪一次性支付8,000萬歐元買下了當地超級豪宅。

支票資訊顯示，這名神秘富豪名叫Nani Wang，她沒有使用分期付款，也沒有借道開曼群島的離岸公司名義購買以避稅。今年4月8日，她直接將8,000萬歐元存入某美國房東的瑞士銀行帳戶。

這件事之所以在薩丁島當地引起關注，是因為該豪宅被稱為「地中海五大高級莊園」之一，它坐落於著名的翡翠海灘塞爾沃港，上世紀70年代曾由英國大亨查理斯克洛爾勛爵擁有。

這套豪宅占地4公頃，有3個私人海灘、49間客房、一間電影室、一個直升機停機坪和一個私人游泳池。不過，義大利媒體並不清楚這位神秘女富豪的具體身份，只是稱她的背景為「中國電子商務巨頭」，33歲，出生於中國江蘇省。

由於公開資料中沒有Nani Wang的更多資訊，地中海超級豪宅的神秘買家究竟是誰，目前仍然是謎。