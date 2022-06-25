馬來西亞人氣網紅「婉婷Valent」有抖音女神封號，在甜美氣質臉蛋下還有不科學的34D上圍及纖腰，沙漏型的性感曲線讓她被媒體封為是鋼琴女神李元玲的勁敵。最近她突然展現運動風，曬出自己打羽球的美照，可見她運動低胸Bra上身，雙峰呼之欲出，幾乎快比球拍大的尺寸也讓網友驚呼誇張。

婉婷先前和另一名大馬人氣網紅沛妤（Pei Yu）相約去射箭，兩人顏值加乘已是最美風景，又不約而同打扮性感，身穿一黑一白運動內衣配熱褲，中空露出小蠻腰，峰峰相連的畫面讓人移不開眼睛，婉婷更逗趣寫下：「你的愛神丘比特在這裡，準備好一箭（見）鍾情了嗎？」

婉婷五官清秀立體，加上性感身材和敢穿敢秀的風格，過去常因為美照登上新聞版面，去年10月網上瘋傳幾張「最正加油妹」的美照，可見照片中的女子穿了短版的白色上衣和藍色的真理褲，中空露出小蠻腰，下方更展現出一雙雪白長腿，讓該女詢問度爆表，紛紛求問真實身分，後來才被起底正是來自馬來西亞的婉婷。

近日，婉婷曬出打羽毛球的照片，她黑白運動裝上身，深U設計完全藏不出她豐滿酥胸，另一張照片可見她咬著羽毛球，雙手抬高放到頭頂，撩人的身材全都露，粉絲回應說：「You have a beautiful body, you are beautiful baby」、「夢中情人」、「這照片太驚人」、「舉手一投足皆很美」。