馬來西亞人氣網紅「婉婷Valent」有抖音女神封號,在甜美氣質臉蛋下還有不科學的34D上圍及纖腰,沙漏型的性感曲線讓她被媒體封為是鋼琴女神李元玲的勁敵。最近她突然展現運動風,曬出自己打羽球的美照,可見她運動低胸Bra上身,雙峰呼之欲出,幾乎快比球拍大的尺寸也讓網友驚呼誇張。

婉婷先前和另一名大馬人氣網紅沛妤(Pei Yu)相約去射箭,兩人顏值加乘已是最美風景,又不約而同打扮性感,身穿一黑一白運動內衣配熱褲,中空露出小蠻腰,峰峰相連的畫面讓人移不開眼睛,婉婷更逗趣寫下:「你的愛神丘比特在這裡,準備好一箭(見)鍾情了嗎?」

婉婷五官清秀立體,加上性感身材和敢穿敢秀的風格,過去常因為美照登上新聞版面,去年10月網上瘋傳幾張「最正加油妹」的美照,可見照片中的女子穿了短版的白色上衣和藍色的真理褲,中空露出小蠻腰,下方更展現出一雙雪白長腿,讓該女詢問度爆表,紛紛求問真實身分,後來才被起底正是來自馬來西亞的婉婷。

近日,婉婷曬出打羽毛球的照片,她黑白運動裝上身,深U設計完全藏不出她豐滿酥胸,另一張照片可見她咬著羽毛球,雙手抬高放到頭頂,撩人的身材全都露,粉絲回應說:「You have a beautiful body, you are beautiful baby」、「夢中情人」、「這照片太驚人」、「舉手一投足皆很美」。