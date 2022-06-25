高雄市岡山區25日發生一件車禍，騎腳踏車的女騎士當場死亡。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真）

高雄市岡山區嘉新西路與岡山路25日上午7時30分許發生一件死亡車禍，一輛營業用曳引車疑似輾過一名外籍女子騎乘的腳踏車，外籍女子當場死亡。警方正在調查中。

警方初步調查，曳引車司機28歲楊姓男子表示，當時他察覺有撞到東西，下車查看，發現與腳踏車騎士發生車禍。至於車禍原因，警方還要進一步釐清。外籍女騎士的身分待查。

警方呼籲，民眾騎乘機車或腳踏車，請與大型車輛保持適當距離，避免發生車禍。