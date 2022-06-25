推特上24日流傳一段俄羅斯軍隊發射防空飛彈後，飛彈竟如迴力鏢般180度掉頭轟炸陣地、引發爆炸的畫面，美國軍事專家評論這種情況相當罕見，推測可能是發生故障。

More footage of that failed Russian air defense missile launch in Luhansk. 2/https://t.co/vpANQMHSaX pic.twitter.com/vGgb0Rci2B — Rob Lee (@RALee85) June 24, 2022

美國新聞網站「The Drive」軍事專欄「戰區」（The War Zone）報導，24日起烏克蘭的相關帳號開始出現俄軍發射地對空防空飛彈後、飛彈掉頭轟炸發射系統的影片。

影片顯示防空系統在夜間一連朝空中發射4枚飛彈，前3枚飛彈都發射成功，不過第4枚飛彈在發射幾秒鐘後，在夜空中劃出漂亮的180度大迴轉，有如迴力鏢般墜落回發射系統，最終在地面引發大爆炸。

貼文更指出，事件發生地點似乎位在烏克蘭東部盧甘斯克州（Luhansk）的科穆納爾斯克（Alchevsk）附近，俄烏兩軍近期在當地激烈交戰，報導指出，目前無法確認事件發生時間，也無法證實是否為俄軍山毛櫸防空飛彈。

針對影片，曾在美國陸軍防空炮兵學校（United States Army Air Defense Artillery School）擔任指揮官、後以上校身分退休的尚克（David Shank）也認定是俄軍的發射系統，他認為有2種可能，第一是單純的發射故障，形容這種情況很罕見，但確實會發生，美軍的「刺針飛彈」（Stinger）也曾發生過。第二種可能性是飛彈在保護那個區域，有可能是在瞄準某個即將來襲的目標，「這很難說」，不過整體而言，他認為最有可能的就是發射故障。