台中市第二市場知名滷肉飯攤，23日發生吃早餐民眾鬥毆事件，31歲黃男只因對方認錯人，竟慘遭桃園中壢天道盟游姓主嫌等10人痛毆，胸口遭刺2刀穿刺傷，當場死亡。中檢昨晚將游男聲押禁見，台中地院25日上午裁准收押禁見。

鬥毆事件發生後，警方迅速逮回5人，並擴大追緝在逃的其餘同行5人，警訊後4人移送地檢署；檢方複訊後，認定游男涉犯殺人既遂、傷害及攜帶兇器在公共場所對他人施強暴脅迫罪嫌重大，所犯為本刑5年以上重罪，有逃亡、串證及滅證之虞，向法院聲請羈押禁見；向法院聲押游姓主嫌，另盧、邱及劉姓男子等3人，涉犯妨害秩序罪嫌重大，各以5萬元、3萬元、3萬元交保。

檢方法醫相驗死者左胸有2處穿刺傷，疑因造成血、氣胸致死；因現場未查扣刀械、店內監視影像未見有人持刀砍人畫面，行兇器械究竟為何？初步不排除是現場的工業型電風扇，被拿來砸人毀損，而尖銳零件恐成為殺人凶器，將於28日安排解剖調查，釐清死因。

全案起因於游男等人認錯人，向黃男打招呼後，雙方因尷尬種下芥蒂，再因懷疑黃男打電話「撂人輸贏」爆發鬥毆。

台中市人黃男等5人聚餐喝酒後，23日清晨到魯肉飯攤吃早餐，點餐時，來自桃園，彰化的盧、邱等一行10人正在場用餐，有人主動趨前打招呼並問黃「有認識嗎？」，黃回「沒有，認錯人」，氣氛一度尷尬緊張，經人出面安撫平息，原已化解。

沒多久黃男在場撥打手機邀友人來吃早餐，一句「趕緊來」讓游男等人懷疑他打算「撂人輸贏」，因而點燃怒火、引爆現場陷入混戰大亂鬥，杯碗、桌椅齊飛，甚至連工業電扇也成砸人凶器，黃男重傷倒臥血泊，現場即無呼吸心跳，對方10人全部鳥獸散逃離，台中警方迅速北上逮回5人偵辦。

台中地方法院審酌，游男涉犯殺人重罪，伴隨有逃亡可能，且仍有部分共犯未到案，有串證之虞，上午裁定游嫌收押禁見。