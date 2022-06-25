Yoooo… watch your mouth. Don’t say anything here you wouldn’t say to my face. https://t.co/0u8nFXYLY8 — Russell Westbrook (@russwest44) June 25, 2022

以「詹黑」著稱的《FOX Sports》名嘴史基普貝勒斯，這下子恐怕踢到鐵板了！因為他在推特上嘲諷湖人今年選來一名二輪新秀的三分命中率太差，甚至跟「小皇帝」詹姆斯與「忍者龜」韋斯布魯克差不多，頓時引爆韋斯布魯克回推嗆聲，「管好你的嘴！」

貝勒斯昨在NBA選秀會發推表示，「湖人獲得一名第2輪新秀，來自密西根州大的克里斯蒂，他上季三分命中率只有3成2，完美！他可以很快適應跟詹姆斯、韋斯布魯克一起打球。」他還故意把韋斯布魯克名字寫成「Westbrick」，藉以嘲諷外線打鐵。

眼見貝勒斯把自己名字故意寫錯，韋斯布魯克也毫不客氣在今天回推嗆聲，「嘿！管好你的嘴巴，不要說出一些你不敢在我面前說出的話。」事實上，貝勒斯也沒有說錯話，因為韋斯布魯克上季三分命中率也才2成98，確實外線手感很不理想。

不過為了改善韋斯布魯克上季融入球隊狀態欠佳情況，湖人總管佩林卡跟新任總教練漢姆已經多次找韋少溝通，希望韋少能在下個球季成為防守優先的球員，也就是期盼韋少可以少進攻、多防守，這樣才有辦法真正幫到湖人，問題是他有可能乖乖聽話嗎？