國際權威性財經媒體《Institutional Investor機構投資人》公布「2022年度亞洲最佳管理團隊」評選結果，台灣電信業台灣大(3045)、遠傳(4904)在企業、個人部分也均獲獎肯定，讓台灣電信業讓國際看到。

台灣大本次在亞洲區(不含中國)電信業總分排名高居第一，並榮登「最受尊崇企業」(Most Honored Company)之列，總經理林之晨獲選「最佳執行長」第一名、執行副總暨財務長俞若奚獲得「最佳財務長」第一名殊榮。

遠傳總經理井琪連續兩年蟬聯亞洲電信業「最佳CEO」第一名殊榮，此外，遠傳在不分市值的「亞洲區」(不含中國)電信業排名中，「最佳投資人關係」指標同樣摘冠，「整體表現」、「最佳CFO」蟬聯第二名。在不分市值、包含紐澳的「泛亞太區」電信業榜單中，遠傳則為全台唯一入榜企業。

傳總座井琪表示，很榮幸連續兩年獲得《機構投資者》來自全球財經專家的肯定，這都要歸功於遠傳管理團隊和全體同仁共同的努力，還有我們董事長的大力支持。遠傳同仁在疫情中大家仍堅守崗位，一路用心建設、將服務做到最好。未來遠傳將持續發展多元創新的5G應用、有溫度的差異化服務， 以科技力為引擎擴大環境永續效益，為消費者、社會、環境創造共好。

邁入第12屆、素有「外資圈奧斯卡」美譽的《機構投資人》雜誌，其「亞洲最佳管理團隊」評選被公認為全球投資的風向球，今年共有逾5,500位基金經理人券商分析師參與調查，並評核18項產業共1,612家上市公司及2,606位專業經理人，總計115家企業上榜。