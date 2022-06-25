不少人寒窗苦讀多年，都會希望在學業證書上，留下自己美麗的模樣。大陸一名女學生卻事與願違，努力讀書19年，熬到碩士畢業了，結果卻在剛拔完智齒的隔天，被通知要拍畢業照，導致最後所有需要照片的畢業相關文件上，通通都是她臉腫起來的大頭照，讓她看了又氣又好笑，也引起網友熱議，不少人笑歪直呼，太慘了。

綜合陸媒報導，大陸浙江杭州一名女學生才剛拔完智齒，隔天就收到學校通知要拍畢業生的證件照，當時她因為害怕錯過拍照機會，因此頂著一張腫起來的臉去攝影棚拍照，結果可想而知，最後的成品讓她看起來像是在嘴巴裡塞滿食物的倉鼠。

最慘的是，這張照片還被廣泛地運用在碩士學位的相關文件上，讓她超級崩潰。女網友也發文表示，如果我有罪，請用法律制裁我，而不是把我的腫臉證件照，永遠貼在我寒窗苦讀19年才熬來的學位上面。

貼文引起網友討論，「看到真的笑死，這個經歷告訴我們，千萬不要在拍畢業照的前後去拔智齒」、「真的不會有比剛拔完智齒，就被要求拍證件照，更難過的事情了」、「拍照的師傅好壞，怎麼沒有幫你精修一下？」